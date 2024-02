Meteo, ancora qualche giorno di primavera. Ma da venerdì pioggia, neve e calo delle temperature

Firenze, 19 febbraio 2024 - Prosegue la fase di primavera anticipata. Tra oggi e domani le massime diminuiranno di 2-3 gradi. Ma resteranno sempre sopra la media. Tutto cambierà da venerdì prossimo, quando una perturbazione atlantica interromperà questo caldo fuori stagione, portando piogge e facendo tornare le temperature nelle medie del periodo. Facciamo un punto meteo con gli esperti del consorzio Lamma. “Abbiamo avuto un fine settimana con massime fino a 21 gradi, quindi di 7-8 gradi sopra la media - fanno sapere dalla sala meteo -. Ha fatto caldo sia in pianura che in montagna. Ecco, la settimana prosegue su questa falsariga, con un lieve abbassamento delle massime, che in questo periodo a Firenze dovrebbero essere intorno ai 12-13 gradi”.

Da venerdì prossimo il meteo cambierà. “Sembra probabile una perturbazione nord atlantica in grado di portare un cambio radicale delle condizioni atmosferiche - la previsione del Lamma -. La giornata più perturbata sarà quella di venerdì, con piogge in pianura e neve in montagna. Al momento, possiamo dire che la fine del mese dovrebbe essere all’insegna del tempo a tratti perturbato e di temperature nella media del periodo”.