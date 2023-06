L’aria fresca? Un ricordo. L’Anticiclone africano porta afa e 38 gradi. Ma a luglio tempo instabile

Firenze, 19 giugno 2023 - Sta per scoppiare l’estate, quella vera. Archiviata la prima parte del mese segnata dal maltempo e temperature gradevoli, ora arriva il sole cocente, e anche la Toscana sarà nella morsa del caldo umido e afoso. Tutto grazie all’anticiclone africano, che, come spiegano dal Lamma, sta conquistando l’Italia e porterà, a metà settimana, i primi 37-39 gradi della stagione. "Col passare dei giorni una massa d’aria molto calda dal nord Africa andrà ad interessare il Mediterraneo centrale". Il risultato è che la colonnina di mercurio s’impennerà, con valori anche di 10° superiori alla media. Se alla Sardegna, dove si toccheranno i 40°, andrà peggio, la Toscana non scherza. "L’apice del caldo – fanno sapere gli esperti – è previsto per giovedì, ma già da martedì ci aspettiamo 4-5° sopra la media. Si toccheranno i 35°, fino a 39° nelle zone interne centro-settentrionali".

Le massime attese per giovedì 22 giugno in Toscana (fonte: Lamma)

Ma la vera domanda è un’altra: dopo quest’assaggio di estate rovente, cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Il modello a medio e lungo termine del Lamma indica l’ennesimo cambio di registro: "Sembra che il caldo torrido si ritiri sull’Europa occidentale lasciando spazio ad aria un po’ più fresca sul centro-sud Italia. Un’evoluzione che porterà ad avere valori nella media o leggermente sotto". Tuttavia le "precipitazioni non saranno significative", anche se nella settimana dal 26 giugno al 3 luglio le infiltrazioni di aria fresca in quota potrebbero portare a qualche instabilità pomeridiana. Per ora una cosa è certa: il caldo rovente è alle porte. In Toscana sono previste temperature in aumento soprattutto mercoledì, quando supereremo i 35° nelle zone di pianura interne, e giovedì, quando potremo toccare i 38° a Firenze, fino a sfiorare i 40°.

L’anticiclone africano l’anno scorso era arrivato molto più in anticipo: "Nel 2022 a Firenze – sottolineano dal Lamma - da metà maggio in poi i valori erano stati molto superiori a quelli di quest’anno. Avevamo già superato per venti volte i 30°, quest’anno li abbiamo superati solo due volte. Sempre nel 2022 avevamo raggiunto anche un record, la temperatura massima più alta per maggio, con la colonnina di mercurio che ha toccato i 36°".

E luglio? "Può essere caratterizzato da tratti di instabilità", le piogge non sono escluse.