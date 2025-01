Allerta gialla in Liguria: occhio alla pioggia, ecco le zone dei temporali

La Spezia, 26 gennaio 2025 – Peggiora il tempo in Liguria. Con un’allerta gialla che è stata diramata in particolare per il Levante e lo Spezzino nella giornata di lunedì 27 gennaio.

L'avviso prevede dal mattino di lunedì 27 gennaio, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Liguria, specie settore di Centro-Levante, in estensione alla Toscana settentrionale e ai settori appenninici e occidentali dell'Emilia-Romagna.

Dal pomeriggio-sera di domani, inoltre, si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Lombardia, specie settori alpini e prealpini, in estensione al Veneto, specie settori centro-settentrionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. E’ nel pomeriggio che ci si aspetta un peggioramento sensibile del tempo proprio su Spezia e provincia. L’allerta per rischio idrogeologico (bacini medi) è dalle 15 alle 23.59. Mentre l’allerta per rischio idrico (bacini grandi) è dalle 18 alle 23.59. Attenzione dunque al possibile innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua in conseguenza delle piogge.