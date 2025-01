Allerta meteo sulla Toscana nord occidentale per il rischio pioggia

Firenze, 22 gennaio 2025 – Allerta meteo gialla per la zona nord-occidentale della Toscana per rischio idrogeologico.

Il bollettino emesso dalla sala regionale della protezione civile e consultabile sul sito del Centro funzionale della Regione Toscana, indica un’allerta gialla a partire dalle 21 di mercoledì 22 gennaio fino alle 14 di giovedì 23 gennaio sulla Toscana settentrionale, in particolare Lunigiana, Garfagnana, Valle del Serchio e Versilia.

Sono previste precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o isolato temporale, più frequenti sulle zone nord-occidentali della regione, in particolare rilievi.

Allerta meteo gialla in Toscana nord occidentale dalle 21 di mercoledì 22 gennaio fino alle 14 di giovedì 23

I comuni coinvolti dall’allerta

Le province coinvolte sono tre: Lucca, Massa Carrara e Pistoia. Ecco invece l’elenco dei comuni che ricadono nella zona interessata dall’allerta meteo.

Abetone Cutigliano (PT)

Aulla (MS)

Bagni di Lucca (LU)

Bagnone (MS)

Barga (LU)

Borgo a Mozzano (LU)

Buggiano (PT)

Camaiore (LU)

Camporgiano (LU)

Careggine (LU)

Carrara (MS)

Casola in Lunigiana (MS)

Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Castiglione di Garfagnana (LU)

Comano (MS)

Coreglia Antelminelli (LU)

Fabbriche di Vergemoli (LU)

Filattiera (MS)

Fivizzano (MS)

Forte dei Marmi (LU)

Fosciandora (LU)

Fosdinovo (MS)

Gallicano (LU)

Licciana Nardi (MS)

Lucca (LU)

Marliana (PT)

Massa (MS)

Massa e Cozzile (PT)

Massarosa (LU)

Minucciano (LU)

Molazzana (LU)

Montecatini-Terme (PT)

Montignoso (MS)

Mulazzo (MS)

Pescaglia (LU)

Pescia (PT)

Piazza al Serchio (LU)

Pietrasanta (LU)

Pieve Fosciana (LU)

Podenzana (MS)

Pontremoli (MS)

San Marcello Piteglio (PT)

San Romano in Garfagnana (LU)

Seravezza (LU)

Sillano Giuncugnano (LU)

Stazzema (LU)

Tresana (MS)

Uzzano (PT)

Vagli Sotto (LU)

Villa Basilica (LU)

Villa Collemandina (LU)

Villafranca in Lunigiana (MS)

Zeri (MS)

Le previsioni del Lamma

Tra mercoledì e giovedì piogge al Nord e sulla Toscana, in particolare le province centro-settentrionali. Venerdì temporaneo aumento della pressione. Le temperature sono previste in sensibile aumento a partire dalla sera di mercoledì.

Giovedì e venerdì temperature massime comprese tra i 14 e i 17 gradi, non escluse punte di 18 sulla costa meridionale e nell'entroterra grossetano. Nessuna svolta fredda in Italia e in Toscana almeno fino ai primi di febbraio con le temperature che si manterranno al di sopra delle medie.