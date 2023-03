Samuele Ceccarelli è tornato, festa a sorpresa e coriandoli d’oro per il numero 1

Marina di Pietrasanta (Lucca), 7 marzo 2023 – Sono le 18,40 quando dall’ingresso nord del campo d’atletica “Falcone e Borsellino“ entra la macchina con a bordo Samuele Ceccarelli e il suo allenatore Marco Del Medico, provenienti dall’aeroporto di Malpensa. L’atleta massese, neo campione dei 60 metri piani agli Europei indoor di Istanbul dopo aver conquistato pochi giorni prima il titolo nazionale, è ignaro della festa a sorpresa organizzata dai suoi amici e parenti in quella che è diventata la sua seconda casa, la sua città d’adozione, visto che è in questo campo che viene ad allenarsi quasi ogni giorno. La macchina scorre tra la tribuna e la pista: poco dopo esplode il tripudio. Torce, un fumogeno azzurro, gli striscioni “Mi raccomando, parti basso. Grazie coach” e “Al nostro campione europeo”, il palloncino con il numero 1 color oro, coriandoli anche quelli color oro, applausi e il coro scandito “Samuele, Samuele!“. Il velocista 23enne non fa a tempo ad uscire dalla macchina che ad attenderlo è un tornado di abbracci. Ci sono tutti: i genitori Corrado Ceccarelli ed Elisabetta Giacinti, i nonni – la nonna, in particolare, si è fatta colorare i capelli di azzurro – gli amici che hanno avuto l’idea...