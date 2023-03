Ceccarelli oro nei sessanta metri agli Europei indoor

Ceccarelli in azione

Firenze, 4 marzo 2023 – Ancora un trionfo di Samuele Ceccarelli nell’atletica. Agli europei indoor in Turchia il ragazzo massese che corre per la Firenze Marathon ha vinto l’oro nei sessanta metri, battendo ancora una volta Marc Jacobs, oro olimpico, come già aveva fatto agli assoluti tricolore di Ancona a metà febbraio.

A febbraio la prima vittoria agli assoluti di Ancona

Una grandissima gioia per la toscana sportiva. Ceccarelli, 23 anni, si era scatenato anche nelle semifinali, fissando il tempo sui 6’47” e mettendo in questo modo una grande ipoteca sulla finale. Ha infatti mostrato una forma straripante, che poi è stata appunto confermata in finale. Oro dunque per Ceccarelli e argento per Jacobs.

Proprio Jacobs era il campione europeo in carica della specialità. Ceccarelli ha corso questa finale in 6’48”, mentre Jacobs in 6’50”. Per l’Italia è una doppietta davvero storica quella andata in scena all'Ataköy Athletics Arena di Istanbul.

Lontani gli altri con il bronzo che è di Henrik Larsson (6"53). Si tratta del secondo successo azzurro nella rassegna dopo l'oro di Zane Weir nel peso.

"Non so che dire, sembro monotono ma non me l'aspettavo". Samuele Ceccarelli è incredulo dopo l'oro.

"E' una bella soddisfazione - racconta ai microfoni di Rai Sport - Vincere alla prima competizione europea a cui prendo parte. Quando mi hanno dato la striscia blu (per il miglior tempo europeo dell'anno stabilito in semifinale, ndr) mi sono un po' irrigidito, poi ho cercato di pensare a correre solo contro me stesso. Non so quando realizzerò quello che ho fatto, forse fra un mese, il livello era altissimo, avevo di fronte tutti grandi campioni e io sono il nuovo arrivato".

"Ero sicuro che andasse a medaglia dopo la semifinale, era veramente al top della forma. Ovviamente speravo che non fosse quella d'oro ma almeno è rimasta in casa".

Marcell Jacobs commenta così, a Rai Sport, l'oro di Samuele Ceccarelli. Il campione olimpico non riesce a bissare il successo di due anni fa a Torun e deve accontentarsi dell'argento. "E' stato bravo, io ho dato tutto quello che avevo, ho fatto tutto quello che era possibile ma mi è arrivato davanti. Sono contento per lui e un po' meno per me ma ci sta, tanto di cappello".