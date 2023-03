Samuele Ceccarelli, Massa abbraccia il suo gioiello: "Che bello cantare l’inno nazionale"

Massa, 6 marzo 2023 – E’ atteso per questo pomeriggio il ritorno a casa di Samuele Ceccarelli, novello campione europeo. Il velocista massese atterrerà alle 13,30 a Malpensa e tornerà a casa in auto col suo allenatore Marco Del Medico. Ad attenderlo ci saranno parenti ed amici che hanno preparato per lui una festa a sorpresa che dovrebbe svolgersi al campo scuola di Pietrasanta dove il ventitreenne massese abitualmente si allena. Anche le telecamere della Rai dovrebbero far capolino ad immortalare il rientro in famiglia del campione. Samuele, infatti, è la celebrità sportiva del momento e tutti lo cercano. Sul massimo gradino del podio, alla cerimonia di premiazione, il ’jet delle apuane’ si è ’sciolto’ dopo che a caldo era riuscito a mantenersi fin troppo lucido. "Almeno una lacrima doveva scendere, perché questa vittoria vuol dire davvero tanto – ha raccontato di fronte ai tanti microfoni -. Non ce l’ho fatta a resistere, è stato più forte di me. È il sogno di chi fa sport cantare l’inno sul gradino più alto, non potevo non emozionarmi in un momento del genere. Condividere il podio con il campione olimpico è una sensazione nuova e strana; in un’unica trasferta ho portato via tutto quello che potevo. È anche merito del mio coach. Non sono sempre facile da gestire negli allenamenti. È da quando ho iniziato a fare atletica che sogno di poter essere su un palcoscenico come questo. È la medaglia più bella che posso appendere in camera. Il cuore sul podio batteva forte, ho temuto l’infarto".

Tra i tanti complimenti i più belli sono stati quelli di Marcell Jacobs che per Samuele è sempre stato il mito da emulare. "Ero sicuro che Samuele sarebbe andato a medaglia ma speravo non fosse quella d’oro – ha esternato il campione olimpico -. Se lo è meritato perché ha corso fortissimo. Sono contento che la medaglia d’oro sia rimasta in Italia e di avere un nuovo rivale. Con lui avremo una staffetta ancor più competitiva ai mondiali. Samuele deve prendere consapevolezza di quanto può correre forte e migliorarsi anche all’aperto".

Anche il presidente della Toscana Eugenio Giani si è congratulato con Ceccarelli "Ci ha regalato emozioni emozioni bellissime. La Toscana tutta è fiera di lui e grata a chi lo ha cresciuto e accompagnato in questa passione. A Samuele consegnerò presto il Pegaso della Regione Toscana perché possa sapere che la sua Toscana è sempre con lui".

“E’ stranissimo tutto ciò che Samuele sta vivendo – ci racconta Corrado, il papà avvocato – perché fino a qualche settimana fa non lo conosceva nessuno. L’atletica leggera è uno sport che si fa innanzitutto per passione e rimane generalmente lontano dai riflettori. Con questi risultati per nostro figlio si è aperto un mondo totalmente nuovo. Samuele è rimasto il bravo ragazzo, educato ed umile, che era prima. Siamo sicuri che questa ventata di notorietà non lo cambierà. Per chi non lo conosce questi risultati potrebbero sembrare un exploit ma sono il frutto di un duro lavoro fatto negli anni. E’ un ragazzo che si applica con grande disciplina. Si allena con scrupolo e segue anche un regime alimentare stilatogli da un’amica dottoressa. Un po’ gli costa perché è goloso, soprattutto di cioccolata. Se penso che ha battuto Jacobs che è sempre stato il suo mito, il suo atleta di riferimento...".