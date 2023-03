Romagnano, il 1° posto si allontana Panizzi: "Ma bisogna insistere"

Dopo il turno di riposo torna in campo domenica il Romagnano, ancora al ’Raffi’ di Castagnara, contro l’Atletico Lucca nella 27ª giornata del campionato di Prima categoria. La scorsa settimana la capolista Viareggio battendo il Folgor Marlia è scappata a +5 sugli amaranto chiudendo virtualmente la lotta per il titolo. "Realisticamente è difficile pensare in un crollo del Viareggio in queste quattro gare che restano – commenta il direttore sportivo Gabriele Panizzi – ma noi ci crederemo finché la matematica non dirà il contrario. Anche se le possibilità di vincere il campionato si sono ridotte non possiamo assolutamente permetterci di abbassare il ritmo perché se riusciremo a creare la "forbice" tra noi e la terza possiamo sperare di saltare i playoff interni del nostro girone. Domenica ci mancheranno Mariotti e Ceragioli, entrambi squalificati, e si sono infortunati Doretti e Lezza. Affrontiamo un Atletico Lucca che è all’andata è stata una delle poche squadre capaci di rallentare la nostra marcia fermandoci sul pareggio per 1-1. Massimo rispetto per loro, quindi, ma tanta voglia di tornare a fare i tre punti e di vincere la prima partita sul nostro campo appena inaugurato contro il Viareggio".

Gian. Bond.