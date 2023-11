Domenica ai “Marmi“. La Carrarese incrocia una Spal in disarmo. Vietate distrazioni

Una nobile in disarmo alle prese con mille difficoltà. La Spal che arriverà domenica allo stadio dei Marmi assomiglia ad un animale ferito ma in grado sempre di infliggere una zampata letale. Gli estensi sono terzultimi in classifica e reduci da due sconfitte consecutive. Stanno pagando oltremodo una serie incredibile di gravi infortuni. Siligardi si è rotto il perone e sarà indisponibile sino a gennaio, stagione finita invece per Arena a cui è saltata la caviglia con tutti i legamenti. Senza quelli che dovevano essere gli esterni titolari del 4-3-3 pensato da Mimmo Di Carlo, che poi ai primi di ottobre è stato sostituito sulla panchina biancazzurra dall’altro ex serie A Leonardo Colucci, la Spal ha cambiato pelle.

Nell’ultima uscita contro il Pontedera la squadra si è schierata con un 5-4-1. In avanti del resto la coperta è cortissima anche perché Sits si è operato al crociato e Dalmonte rientrerà soltanto a fine girone d’andata. Il 39enne Antenucci è rimasto l’unica punta, l’unico calciatore della rosa ad aver giocato tutte le partite e sta inevitabilmente accusando la fatica. Le assenze non finiscono qui perché contro la Carrarese la Spal difficilmente recupererà Rabbi e non dovrebbe avere neppure il polacco Peda, convocato in nazionale. Al centro della difesa dovrebbe tornare quindi Valentini, uno dei pochi giocatori di carisma ma lasciato stranamente in panchina col Pontedera. Lo supporteranno a destra Bruscagin ed a sinistra Bassoli, fresco acquisto che è stato subito utilizzato sia in coppa che in campionato essendo l’unico difensore mancino. Insomma, la situazione è tutt’altro che rosea a Ferrara dove l’organico è ridotto all’osso con due giovanissimi come Rao (2006) e Contiliano (2004) stabilmente nell’undici titolare e una panchina composta in prevalenza da ragazzi del 2004 e 2005.

La Carrarese da parte sua ce la metterà tutta per far valere la “legge Dei Marmi“. Con Manuel Cicconi sempre non al meglio della condizione che si sta allenando a parte mister Dal Canto continuerà a puntare su Niccolò Belloni sulla fascia sinistra. A parte il rientro di Nicholas Schiavi in cabina di regia ad oggi si va verso la riproposizione dello stesso undici iniziale visto ad Alessandria contro la Juventus Next Gen. Domani, come di consuetudine, parlerà Alessandro Dal Canto nella conferenza stampa pre-gara.