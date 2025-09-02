Quel cappellino della premier

Quel cappellino della premier
2 set 2025
NATALINO BENACCI
Visite con archeologi al nuovo museo di Luni

A settembre occasioni speciali per visitare il Museo Nazionale e Parco Archeologico di Luni, grazie a un programma ricco...

A settembre occasioni speciali per visitare il Museo Nazionale e Parco Archeologico di Luni, grazie a un programma ricco di tour guidati, aperture serali e la possibilità di assistere da vicino agli scavi in corso. Si comincia domenica 7 con la consueta giornata a ingresso gratuito, dalle 8.30 alle 19.30, un’occasione perfetta per scoprire in libertà il parco e il museo archeologico, da poco riaperto in un allestimento completamente rinnovato.

Il 16, 23 e 30 settembre, a partire dalle 16.30, sono in programma le visite guidate con archeologo, in cui, insieme agli “addetti ai lavori”, i visitatori potranno scoprire il parco e il nuovo museo archeologico. Sabato 27 settembre il Museo sarà eccezionalmente aperto anche di sera, con tour guidati da archeologi alle 19.30 e 21.30.

Scavi in corso dal 9 settembre al 3 ottobre e sarà possibile scoprirli con gli archeologi dell’Università di Pisa. Le visite si svolgeranno da martedì a venerdì, negli orari 9-13 e 14.30-16.30. Le visite guidate con archeologo sono incluse nel biglietto di ingresso, ma considerato il numero limitato dei posti, è necessaria la prenotazione.

Contatti e prenotazioni: tel. 018766811; [email protected]; https://luni.cultura.gov.it

