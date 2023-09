'Violenza domestica, abbattiamo il muro': convegno a Carrara in Accademia

Si intitola ‘Violenza domestica: abbattiamo il muro’ il convegno in programma domani all’Accademia. L’appuntamento che avrà inizio alle 17 è stato organizzato da Fratelli d’Italia e si propone di approfondire per la prima volta in Toscana il disegno di legge presentato da Fdi contro la violenza domestica. Un momento di confronto e dibattito attraverso l’analisi di professionisti del settore per abbattere i tanti muri che continuano ancora a caratterizzare la violenza domestica. Partendo dal Ddl proposto dalla senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, membro della commissione Giustizia e della Commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere, gli esperti parleranno della violenza domestica e di come combatterla. Il Ddl è strutturato in due parti: una prima parte che riguarda modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, e una seconda che riguarda norme che possano anche essere di ausilio a tutti gli operatori del diritto sul tema, ad esempio l’istituzione di sezioni specializzate dei tribunali e di sezioni specializzate della polizia giudiziaria. Prevista anche un’assistenza post processuale delle vittime e l’introduzione dell’educazione al rispetto all’interno delle scuole. A fare gli onori di casa ci sarà la direttrice dell’Accademia Silvia Papucci. Previsti gli interventi della senatrice di Fdi Susanna Donatella Campione e del senatore di Fdi Giovanni Berrino (capogruppo commissione giustizia). A seguire gli interventi dei tecnici: Antonella Scocca del comitato tecnico scientifico dell’organismo toscano per il governo clinico, Raffaella Carla Ragaglini (psicologa, psicopedagogista e sessuologa), Stefano Silvestris della divisione anticrimine della questura di Massa Carrara, Santi Allegra questore di Massa Carrara, Cataldo Scavuzzo presidente del Pur (Progetto uomini responsabili Carrara Odv), Francesca Menconi del centro antiviolenza di Carrara.