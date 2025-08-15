Una tovaglietta... salvavita. Frasi contro il gioco d’azzardo

Una ’tovaglietta’ che può liberare le persone dalla ludopatia, dal gioco d’azzardo cronico, è quella ideata nel contesto del progetto finanziato dalla Regione Toscana, attraverso fondi ministeriali per il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

La realizzazione di questo particolare strumento è avvenuta grazie alla collaborazione tra la Zona Distretto delle Apuane e la Società della Salute della Lunigiana per mezzo del Serd Zona Apuane e Lunigiana e la Comunità terapeutica Monte Brugiana di Massa e la "Comunità Fattoria" di Fivizzano,il progetto si compone di diverse azioni sia di prevenzione che di accoglienza e terapia per il gioco d’azzardo. Tra le azioni di prevenzione c’è la sensibilizzazione al tema del gioco d’azzardo e dei suoi rischi nei confronti della popolazione in generale.

"Per questo scopo, è stata creata una tovaglietta in carta – spiega il dottor Maurizio Varese responsabile dell’Area Dipendenze della nostra Asl – da destinare alle tante sagre e manifestazioni gastronomiche presenti sul nostro territorio. La tovaglietta riporta due semplici domande. Se si risponde di sì anche ad una sola domanda – afferma ancora il professionista – si potrebbe aver sviluppato una problematica di gioco d’azzardo.In questo caso, la persona è invitata a chiamare il numero verde regionale, che la indirizzerà al servizio a lei più vicino, al fine di indagare sul problema e valutare l’eventuale trattamento a cui sottoporla". "Siamo felici di potere partecipare per primi - ha detto il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti - a questa importante e lodevole iniziativa organizzata dall’ Asl e dalla Regione, al fine di contrastare la piaga della ludopatia e del gioco d azzardo in particolare".

Roberto Oligeri