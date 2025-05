Una giornata dedicata alle erbe spontanee con l’influencer Pomiato

Una giornata dedicata alle erbe spontanee e al loro utilizzo oggi a Pontremoli, organizzata da Alice Pomiato (@aliceful), formatrice e consulente specializzata in sostenibilità ambientale e sociale. Pomiato, ormai lunigianese d’adozione, è anche una influencer seguita da oltre 74mila follower.

La giornata prenderà il via alle 10.30 con una passeggiata didattica guidata da Giulio Bassanese (@giulio_officinalis), esperto di foraging e divulgatore seguito da più di 97mila appassionati. I partecipanti avranno l’occasione di imparare a riconoscere le erbe spontanee del territorio in modo pratico, come facevano un tempo le nonne, protagoniste di antichi rimedi naturali e piatti tradizionali come la celebre torta d’erbi. Il percorso, di circa 3 chilometri, sarà adatto a tutti e gratuito per i minori di 18 anni. Al termine degustazione di tisane e assaggi vegetali realizzati con quanto raccolto.

Alle 14,30 un secondo appuntamento al Bar La Lanterna, in via Porta Parma 16, dove Mauro Ferrari presenterà il suo libro “Noi siamo erbacce. Cos’è la botanica sociale” (Altraeconomia), in dialogo con Alice Pomiato. Ferrari, sociologo e formatore specializzato nel welfare generativo e docente alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, offrirà una riflessione sul valore della diversità e sulla resilienza sociale. (Info: @aliceful)A.B.