Una festa per chef stellati. Metro consegna le targhe ai campioni della cucina

Sono 44 le stelle toscane che la guida Michelin ha consegnato quest’anno ad altrettanti chef toscani, tra cui Giacomo Devoto della Locanda de Banchieri di Fosdinovo. La cerimonia di consegna delle targhe si è svolta martedì sera al Barlume di Luca Pedonese a Marina di Carrara.

A consegnare il prestigioso riconoscimento per l’ottavo anno consecutivo è stata la Metro Italia, partner di Michelin, azienda leader nel commercio all’ingrosso di alimentari e non alimentari che serve alberghi, ristoranti, catering e commercianti indipendenti. La scelta di Marina di Carrara si deve non solo alla presenza di quattro store Metro in Toscana più quello nella vicina Spezia, ma soprattutto alla presenza dell’azienda a Tirreno Ct, la manifestazione della Tirreno Trade che ha chiuso i battenti ieri con successo a Carrarafiere.

Durante la serata al Barlume gli ospiti sono stati coccolati con un ricco buffet a base di finger food e da cocktail a base di Venturo, il liquore della Diageo che ha compartecipato all’evento a base di limoni di Sicilia, rosmarino della macchia mediterranea, camomilla blu che conferisce l’infondibile colore dell’acqua marina e sale di Trapani. Sul palco a consegnare le stelle agli chef c’erano Rossella Raffi della Metro academy e Guido Cassago, l’Head of regional sales Toscana, Liguria, Piemonte di Metro Italia.

Durante l’evento è stata annunciata la prossima apertura di un deposito a Pontedera per consegne food service. "Abbiamo scelto la location di Marina di Carrara perché siamo presenti alla Tirreno Ct per ritornare in contatto con il territorio e i nostri clienti horeca – ha detto Simona Bianco, Head of marketing Metro Italia –. Si tratta di una fiera importantissima per l’horeca a cui noi siamo vicini sia con il nostro cash and carry sia con il delivery. Essendo in fiera abbiamo deciso di onorare questa bellissima città anche per la consegna delle targhe. A maggio metro aprirà un nuovo deposito a Pontedera, il che significa che Metro sta investendo sulla Toscana per aumentare l’eccellenza del servizio che diamo ai nostri clienti ed è fondamentale il legame con questo territorio, tra l’altro la Toscana è la terza regione più ricca di stellati e dunque non potevamo che essere qui a consegnare le targhe ai nostri carissimi chef stellati".