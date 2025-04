Un servizio di taxi in comune. Carrara e Massa unite per agevolare i turisti

In vista della bella stagione e dell’aumento di turisti e croceristi l’amministrazione comunale riconferma il servizio di scambio taxi tra le città di Massa e Carrara. Un servizio per rendere più agevoli gli spostamenti e che permette ai mezzi di trasporto privati di sconfinare liberamente tra Massa e Carrara. Anche le tariffe saranno uniformate e si pagherà la stessa cifra sia che il taxi arrivi da Carrara sia da oltre Foce. Di questi giorni la delibera di giunta che riattiva il servizio in vista dell’arrivo delle navi da crociera nel porto di Marina di Carrara, ma anche dei numerosi turisti che decideranno di trascorrere qualche giorno in una delle due città per le feste del 25 aprile edel primo maggio.

A chiedere di poter portare i turisti anche nella vicina Massa, e viceversa, sono stati gli stessi tassisti, che hanno proosto di poter rinnovare l’accordo per almeno dieci anni. "Grazie all’accordo tra i tassisti dei due Comuni limitrofi e le due amministrazioni – commenta l’assessore al Turismo Lara Benfatto –, è possibile prorogare questo protocollo che garantisce maggiore copertura sul territorio e un servizio più capillare per i turisti e per chi viene da fuori".

"L’accordo consente ai tassisti titolari di licenze rilasciate dal Comune di Massa, la possibilità di svolgere l’esercizio dell’attività nel Comune di Carrara e ai tassisti titolari di licenze rilasciate dal Comune di Carrara – si legge nella bozza dell’accordo –, di svolgere l’attività nel Comune di Massa. Considerato che l’interesse comune e reciproco delle parti è quello di potenziare il servizio pubblico di taxi con autovettura nei comuni di Massa e Carrara, questo accordo ben si inquadra all’interno delle forme di collaborazione tra enti del medesimo ambito territoriale che caratterizzano le funzioni di accoglienza e informazione turistica – prosegue lo scritto –, e l’individuazione del porto di Marina di Carrara quale attracco delle navi da crociera, ha messo in luce la necessità di potenziare l’offerta del servizio radio taxi soprattutto in occasione di questi arrivi". Oltre all’aspetto turistico l’accordo si propone anche di potenziare l’offerta di servizio taxi tra Massa e Carrara, andando a migliorare anche i collegamenti tra le due stazioni ferroviarie.

Alessandra Poggi