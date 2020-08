Massa Carrara, 30 agosto 2020 - Tragedia in un campeggio di Marina di Massa, in località la Partaccia, in provincia di Massa Carrara. Una bambina di 3 anni, e la sorella di 14, sono morte durante un nubifragio. Sulla tenda dove dormivano è crollato un albero, un pioppo alto 4 metri circa, sradicato dalla furia di una tromba d'aria che stamani intorno alle 7 si è abbattuta su Massa Carrara.

Vani i tentativi di rianimare la bimba di 3 sul posto da parte del 118. La 14enne era stata soccorsa in gravissime condizioni e il personale del 118 era riuscito a portarla in ospedale dove però, a distanza di poche ore, per i gravi traumi riportati nell'incidente è morta. Una terza sorella di 19 anni, anche lei si trovava nella tenda, è rimasta leggermente ferita ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

L'incidente ha riguardato una famiglia di origine marocchina (i genitori e tre figlie) residente a Torino che stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Toscana. I genitori sono rimasti illesi.

La famiglia, oltre ad aver affittato un bungalow nel campeggio, il 'Verde Mare' di via del Cacciatore, aveva poi allestito anche la tenda per avere altro spazio dove poter trascorrere la notte. È qui che le tre sorelle sono state colpite dall'albero. I genitori e la terza figlia, la più grande, hanno raggiunto l'ospedale di Massa e vengono assistiti dal personale sanitario.

Sul posto stanno ancora lavorando i vigili del fuoco. Era stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso ma non è potuto intervenire per il forte vento.

