Massa, 30 agosto 2020 - Sono state attivate le procedure per l'espianto degli organi di Malak Lassiri, la 14enne morta in ospedale dove era stata portata nelle prime ore di questa mattina in condizioni disperate dopo il crollo di un albero sulla tenda nella quale stava dormendo con la famiglia.

Non è stato possibile per la sorellina di 3, Jannat, morta sul colpo all'interno della tenda dove si trovava insieme alle due sorelle maggiori, al fratello di 9 anni, allo zio e ai genitori rimasti illesi.