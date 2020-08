Marina di Massa, 30 agosto 2020 - Erano le otto del mattino quando su Marina di Massa un fortissimo temporale ha sradicato un pioppo che ha colpito una bambina di tre anni uccidendola e ferendo in modo hravissimo la sorella 14enne, che purtroppo è spirata poche ore dopo l'arrivo in ospedale. Le due sorelle erano in tenda con i due genitori e un'altra sorella di 19 anni.

La tragedia è avvenuta nel camping "Verde Mare" di via del Cacciatore. Qui la famiglia stava trascorrendo qualche giorno di vacanza.

Stavano dormendo. Improvvisamente il vento e la pioggia. La pianta alta quattro metri, con un robusto tronco, è caduta giù improvvisamente all'interno del camping, abbattendosi sulla piccola area dove la famiglia, marocchina e abitante da anni a Torino, aveva messo la tenda.

Il destino ha voluto che il pioppo travolgesse la piccola di tre anni. Tutto il camping si è svegliato di soprassalto e l'allarme è stato lanciato subito. Sono arrivati il 118 e i vigili del fuoco. Immediate le manovre di rianimazione sulla bambina, che subito i medici hanno visto gravissima.

Purtroppo per lei non c'è stato niente da fare, tra la disperazione dei genitori e degli altri ospiti del campeggio. Grave, in rianimazione all'ospedale "Apuane", la sorella di 14 anni, anche lei travolta: poche ore dopo purtroppo la notizia della sua morte. Illesa e solo sfiorata dall'albero l'altra sorella di 19 anni. Illesi anche i genitori.

Le indagini sono dei carabinieri. L'area della tragedia è stata posta sotto sequestro.

