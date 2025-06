Tornano i Centri estivi comunali alle scuole di Cinquale e Cervaiolo

Anche per quest’estate il Comune di Montignoso rinnova il suo impegno a favore delle famiglie con la riattivazione del Centro estivo ’Il mare dei bambini’, un progetto educativo che da anni rappresenta un punto di riferimento per il territorio. Fino a venerdì 20 giugno sarà possibile presentare domanda per l’iscrizione dei bambini dai 3 ai 12 anni che potranno partecipare alle attività previste nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 agosto. Il servizio, promosso e gestito dall’Ufficio Pubblica istruzione del Comune, si svolgerà presso i plessi scolastici di Cervaiolo e Cinquale, con un’offerta formativa pensata per rispondere in modo differenziato alle esigenze delle diverse fasce d’età. I bambini più piccoli, tra i 3 e i 5 anni, frequenteranno la scuola dell’infanzia di Cervaiolo, mentre i ragazzi dai 6 ai 12 anni saranno accolti sia a Cervaiolo sia presso la scuola primaria di Cinquale. In totale saranno disponibili 132 posti, con orari flessibili che vanno dalle 8 alle 13 o fino alle 16, a seconda della sede e dell’opzione scelta al momento dell’iscrizione.

Grande attenzione è stata posta all’accessibilità economica del servizio. Le tariffe, infatti, sono calibrate sulla base dell’indicatore Isee e vanno da un minimo di 20 euro al mese. Previsti anche sconti del 30% per i fratelli e le sorelle iscritti contemporaneamente. Per i bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 104 è garantita la totale esenzione dalla quota di iscrizione, a prescindere dalla fascia Isee. Per i bambini non residenti, l’accesso è subordinato alla disponibilità dei posti dopo l’accoglimento delle domande dei residenti.

"Abbiamo voluto confermare anche per quest’anno un servizio fondamentale per la nostra comunità – spiega l’assessora alla pubblica istruzione Giorgia Podestà –. Il Centro estivo non è solo un’opportunità educativa e di socializzazione per i bambini, ma rappresenta anche un supporto concreto per tanti genitori che lavorano e che, durante il periodo estivo, devono conciliare le esigenze familiari con quelle professionali. Per questo abbiamo lavorato per mantenere costi calmierati e per garantire l’accesso anche alle famiglie più fragili. L’obiettivo è offrire un ambiente sicuro, inclusivo e stimolante, dove ogni bambino possa sentirsi accolto e valorizzato".

Le attività previste all’interno del centro estivo saranno gestite in sicurezza, con personale qualificato e in ambienti scolastici ben attrezzati. I bambini che frequenteranno i turni con orario prolungato potranno usufruire del servizio mensa, mentre non sarà attivo il trasporto scolastico, una scelta che rende consigliabile l’iscrizione al plesso più vicino al domicilio. Per informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del Comune o contattare direttamente l’Ufficio Istruzione ai numeri 0585 8271201 e 8271202.