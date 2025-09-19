Torna ’Massa a 33 giri’. Mostra-mercato del vinile

Domani torna ’Massa a 33 giri’, sesto Memorial Mauro Baldini, una grande festa che coinvolgerà tutto il centro storico. La mostra mercato del vinile inizierà alle 10 in piazza Aranci con espositori di dischi in vinile provenienti da tutta Italia e continuerà fino alle 22. "Si tratta di un evento molto atteso che coinvolge gli appassionati di vinile di tutte le età – dice Elisabetta Zanetti, presidente del Centro commerciale naturale ’Massa da Vivere’, l’associazione organizzatrice dell’evento –. Quest’anno, nel pomeriggio, ci sarà anche una band fantastica e originale che suonerà per le strade i brani degli anni ‘80".

Il programma della giornata prevede, infatti, oltre che la mostra-mercato in piazza Aranci, lo spettacolo itinerante della unica e inimitabile BadaBoomer Banda per le strade di Massa. Un viaggio sonoro, a partire dalle ore 17, che farà rivivere i brani più significativi degli anni ‘80, cantare i mistici brani di Battiato, riassaporare il reggae rock dei Police e le melodie di Steve Wonder, farsi coinvolgere dalle atmosfere di Tears for Fears e Talking Heads. Dal primo pomeriggio Contatto Radio trasmetterà in diretta da piazza Aranci. I negozi e locali aderenti al Ccn ’Massa da Vivere’ sono pronti ad accogliere i visitatori con vetrine, allestimenti, menù e vestiti dedicati ai vinili.

Per il sesto anno l’edizione è un omaggio alla memoria di Mauro Baldini, noto in città per la sua passione per la musica. Con il suo entusiasmo ha contribuito a realizzare la prima edizione dell’evento ’Massa a 33giri’ coinvolgendo i commercianti e portando per la prima volta a Massa collezionisti da tutta Italia.

La rassegna ’Un’estate da vivere’ di cui fa parte la ’Massa a 33 Giri’ è realizzata dai commercianti associati al Ccn con il patrocinio del Comune. I commercianti ringraziano per il sostegno la Confcommercio Lucca e Massa Carrara, la Camera Commercio Toscana Nord-Ovest, PiùMe, Centro Apuano Revisioni Srl, Brotini spa, Hotel la Bussola, Im.El srl, Ottikontatt-Ottica Piazza Aranci, Eli Gioielli Gioielleria e il Vetraio.