Torna domenica in piazza Aranci ’Massa in fiore’

Torna domenica ’Massa in fiore’. Il centro storico di Massa si trasformerà in un enorme giardino fiorito, una festa all’insegna dei profumi e dei colori, con esposizione e vendita di piante e fiori. Negozi aperti e originali installazioni floreali in tutte le strade del centro. Controvento Trekking e Storia, di Antonella Aurora Manfredi, ha organizzato il trekking ’Camminata botanica’ dentro e fuori il centro storico, in cerca di panoramici affacci e colorate fioriture in una giornata che Massa dedica ai fiori. Il contributo è di 8 euro a persona e la camminata va dalle 16 alle 18a. Per informazioni [email protected] o (WhatsApp) al 347 0372764.

In mostra in piazza Aranci, con lo sfondo di Palazzo Ducale, saranno presenti produttori orto-florovivaistici con tutti i fiori della bella stagione: dalle camelie alle fresie, dal glicine all’iris passando per margherite, gerani, limoni fino alle piante grasse, alla salvia, al rosmarino e al coriandolo indispensabili per allestire profumatissimi piccoli orti su davanzali, pareti e terrazzini. In piazza Aranci sarà presente anche lo stand della Fondazione Monasterio con l’"uovo di Aisha" e la "colomba del cuore". Scegliendoli, i cittadini sosterranno i tanti progetti di ricerca, cura e accoglienza di Monasterio e i suoi due ospedali: l’Opa di Massa e l’ospedale San Cataldo di Pisa.

La rassegna è promossa dal Centro commerciale naturale ’Massa da Vivere’, in collaborazione con Coldiretti MassaCarrara e il patrocinio del Comune. L’appuntamento, come detto, è per domenica dalle 9.30 alle 19.30.