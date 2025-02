Terme di Equi Lavori a vasca e piscina

Lo stabilimento termale di Equi sembra essere un cantiere senza fine, ma l’amministrazione ha riacceso le speranze nei cittadini che potranno, per la nuova stagione estiva, godere di tutto il centro messo a nuovo. I lavori, infatti, sono ripartiti e Comune, insieme a Regione Toscana, hanno messo sul tavolo nuove risorse per poter terminare quel progetto "grandioso" che tutti attendono da troppo tempo, tanto che ormai, gli annunci sul tema, a volte scatenano negli utenti dei social esternazioni di speranze infrante.

Questi finanziamenti, però, si vanno a sommare a quelli stanziati inizialmente per avviare il progetto, arrivando così a una cifra totale di 910 mila euro. "Nuovi contributi che vanno a completare il nostro disegno che inizialmente non aveva a disposizione tutte le risorse necessarie che ora, invece, saranno fondamentali – commenta il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti – I lavori stanno proseguendo e sono concentrati nel rifacimento della parte esterna, cioè piscina e accesso alla vasca. Inoltre, anche la struttura dedicata alle cure termali ha visto terminare la facciata e l’intervento estetico aggiuntivo che, in duplice funzione, rientra anche nel contesto delle azioni di efficientamento energetico. Quindi si va avanti e siamo certi che entro il mese di maggio i lavori saranno completati affinché si possa mettere a disposizione dei gestori l’intera struttura totalmente aggiornata e rinnovata".

"Infine, un altro importante cantiere è quello che partirà all’esterno del centro termale, sulla piazza antistante in via Noce Verde, per un investimento di 240 mila euro sempre grazie alle risorse comuni di Regione e Comune, che prevede una riqualificazione con percorso pedonale contornato da giardini e l’installazione di una fontana dedicata all’acqua termale che è vita ed essenza del luogo", chiude il sindaco.

Un progetto, quello globale, che vuole restituire non solo un centro termale rinnovato, ma anche un’accoglienza adeguata. La gara per la realizzazione della piazza è stata fatta e si sta procedendo con l’affidamento dei lavori che partiranno nel mese di marzo, nella speranza di poter inaugurare l’intera struttura, di un costo totale (terme e piazza) di circa 1 milione e 200 mila euro, per la nuova stagione estiva e lasciare alle spalle i vecchi ricordi per dare finalmente spazio a quelli nuovi.

A.B.