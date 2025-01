Tamburini: "Rimane la difficoltà a reperire personale qualificato"

Il quadro dell’economia emerge dall’analisi dei dati del Sistema informativo Excelsior, un’indagine nazionale che fornisce dati su base provinciale realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e condotta con il supporto dell’Istituto Studi e Ricerche-Isr e della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, su un campione di oltre 2.400 imprese con dipendenti delle tre province.

"I dati sulle assunzioni previste per i primi tre mesi del 2025 offrono segnali contrastanti – commenta Valter Tamburini (nella foto), presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest –. Da un lato, alcuni settori, come il turismo e i servizi alla persona, mostrano una crescita significativa; dall’altro, la difficoltà nel reperire personale qualificato continua a rappresentare un ostacolo rilevante. Questo conferma quanto sia cruciale investire in competenze mirate, soprattutto nei settori tecnici e specializzati, per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione".

"Come Camera di Commercio – conclude Tamburini – continueremo a sostenere le imprese del territorio, promuovendo la formazione e favorendo l’innovazione per affrontare le sfide della competitività e della sostenibilità".