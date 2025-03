Un altro gioiello del mare: varato l’Amante 58, superyacht made in Toscana

Marina di Carrara, 3 marzo 2025 – Un altro gioiello del mare vede la luce in Toscana. The Italian Sea Group ha infatti varato il motor yacht Perini Navi “Amante”, un 58 metri in acciaio e alluminio, un vero capolavoro della nautica.

La divisione New Build di Camper & Nicholsons – spiega la casa madre – “ha svolto un ruolo fondamentale sia in questo progetto che nel precedente, “MY Fantasy 59”, agendo come project manager e buyer per concretizzare i desideri dei due armatori durante la costruzione dei loro superyacht”.

Il progetto Perini Navi Amante 58, insieme alla sua gemella MY Fantasy 59, è stato inizialmente ispirato alla serie di yacht Vitriuvius; entrambi i progetti sono stati successivamente modificati dal cantiere e attualmente presentano una nuova architettura navale con una larghezza di 9,75 metri, un design innovativo e tecnologie all’avanguardia.

Il super yacht

“Amante” è progettato per ospitare 12 ospiti e 9 membri dell’equipaggio. A completare questo straordinario motor yacht, oltre alla piscina sul main deck, vi è un ampio beach club con accesso diretto alla beach area di poppa e grandi finestre laterali. Uno spazio esclusivo dotato di sauna, bagno turco, palestra, bar e area relax.

“Quest’ultimo varo non è solo un altro segno tangibile del nostro continuo impegno verso l’eccellenza, ma conferma anche la nostra visione di crescita e innovazione nella produzione di motoryacht Perini Navi”, dice Giovanni Costantino, fondatore e Ceo di The Italian Sea Group. “Il superyacht My Amante 58 è il quinto successo di un percorso entusiasmante verso la produzione di motoryacht che diventerà sempre più centrale nella propria gamma”.