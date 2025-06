Successi per gli atleti del Parco Alpi Apuane in diverse competizioni

Podi assoluti e di categoria per gli atleti del Parco Alpi Apuane impegnati in gare nella nostra regione e fuori. Nella terza edizione del trofeo ’Mura di Staggia’, gara di 10,5 km. nel senese, vittoria assoluta per Andi Dibra e buone prove per Leonardo Trentanovi e Cosimo Debolini; mentre al trofeo ’Primavera’ di Mondovì, nel cuneese, buone prove sugli 800 metri in pista per Loic Proment (nono assoluto), Jean Pierre Vallet e Lorenzo Brunier.

Nella settima edizione della ’Notte dei Giganti’, corsa di 14,5 chilometri svoltasi nel paese di Peccioli, nel pisano, secondo posto di categoria per Mimmo Marino (SM50) e buona prova per Luca Lombardi; mentre alla 37esima edizione della ’Stranotturna di Agliana’, gara di 10 chilometri, tenutasi nel pistoiese, terzo posto assoluto per Marco Sagramoni, vittoria di categoria per Nicola Matteucci (SM55), secondo posto di categoria per Marco Osimanti (SM60), buone prove per Francesco Gianni (ottavo assoluto), Manuel Tilocca, Marco Mattei, Maurizio Pierotti, Ludmillo Dal Lago e Daniele Pedrazzi.

Nella 35esima edizione della ’Corri Treviso’, gara di 10 chilometri, quinto posto assoluto per Francesco Da Via. Nella 20esima edizione della ’Corrilago’ di Barberino del Mugello, nel fiorentino, terzo posto assoluto per Jilali Jamali e buona prova per Riccardo Durano. Al ’Meeting Vigevano’ di Pavia, bella prestazione per Carlo Pogliani sui 3000 metri in pista (quarto assoluto con il tempo di 8’45’’91).

ma.mu.