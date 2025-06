Arezzo, 10 giugno 2025 – Cinque titoli provinciali per bambini e ragazzi dell’Alga Atletica Arezzo. Le giovani promesse della società aretina sono scese in pista a Montevarchi ai campionati provinciali nelle categorie dagli Esordienti ai Cadetti dove hanno gareggiato tra diverse specialità di velocità, salti e lanci, riuscendo a festeggiare un buon palmares di nove medaglie con cinque ori, due argenti e due bronzi.

Una citazione particolare spetta per Mattia Falciani del 2012 che, tra i Ragazzi, è riuscito a laurearsi campione provinciale in ben due prove in virtù dei primi posti nei 60 ostacoli con 9.48 secondi e nel salto in lungo con 5.25 metri.

La gioia di salire sul gradino più alto del podio è stata vissuta anche da Agnese Marraghini del 2011 tra le Cadette che ha trionfato nei 1.000 metri con 3:48.56 minuti, poi tra i protagonisti sono rientrati due bambini degli Esordienti A: Leonardo Mencacci del 2014 (primo nel salto in lungo con 4.02 metri e secondo nei 600 piani con 2:03.00 minuti) e Samuel Basso del 2015 (primo nei 600 piani con 2:02.50 minuti e terzo nel salto in lungo con 3.56 metri).

Il prospetto dei medagliati dell’Alga Atletica Arezzo è completato, nei Cadetti, da Gabriele Corbelli del 2011 che è arrivato secondo negli 80 piani con 10.48 secondi e da Anna Bigiarini del 2010 che ha chiuso al terzo posto il salto in lungo con 4.78 metri.

I campionati provinciali sono stati arricchiti da gare di biathlon anche per i più piccoli degli Esordienti B e degli Esordienti C dove la società aretina ha registrato un primo posto con Frida Menci del 2018, un secondo posto con Leonardo Del Gamba del 2018 e un terzo posto con Bianca Marraghini del 2016.

Un’esperienza in ambito nazionale, nel frattempo, è stata vissuta da sei ragazzi allenati o cresciuti dall’Alga Atletica Arezzo che hanno indossato la maglia dell’Atletica Firenze Marathon per gareggiare alla finale “Oro” dei Campionati di Società Under23 su Pista di Rieti. Il miglior risultato è stato siglato da Federico Rubechini del 2004 con il terzo posto nel salto in alto con 1.97 metri, inoltre positiva è risultata anche la prestazione di Nicholas Gavagni del 2006 che ha centrato il quarto posto nel lungo con 7.09 metri nonostante abbia effettuato solo tre salti su sei a disposizione a causa di un leggero infortunio.

Quest’ultimo atleta ha contribuito anche al quarto posto nella staffetta 4x100 con 41.42 secondi, poi nella velocità sono stati impegnati pure Lorenza De Silva del 2007 (sesta nei 400 piani con il record personale di 58.75 secondi), Riccardo Cincinelli del 2005 (settimo nei 110 ostacoli con 15.57 secondi), Lorenzo Fazzi del 2006 (undicesimo nei 400 piani con 53.81 secondi) e Matteo Bernardini del 2007 (undicesimo nei 200 piani con 22.68 secondi).

I piazzamenti degli aretini hanno contribuito agli ottavi posti nazionali raggiunti dall’Atletica Firenze Marathon in entrambe le classifiche maschili e femminili stilate al termine della giornata dei Campionati di Società Under23 dove sono state considerate le prove di tutti gli atleti presenti.