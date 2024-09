Salva la bidella che stava soffocando. Carrara, il gesto eroico di uno studente

Carrara, 30 settembre 2024 – Ha visto che stava soffocando e non ci ha pensato due volte, trasformandosi da semplice studente in angelo custode. Un ragazzo di 15 anni che frequenta la seconda A geometri dell’istituto Zaccagna Galilei di Carrara ha salvato la vita ad una collaboratrice scolastica che rischiava di morire per colpa di una merendina.

E’ successo tutto nella mattinata di venerdì. Il 15enne ha visto la donna, Consuelo Guidi, in difficoltà durante una pausa. La collaboratice stava soffocando a causa di un boccone di cibo che non le andava giù. Ricci non si è fatto prendere dal panico ed ha praticato la cosiddetta manovra di Heimlich, un gesto salvavita che ha come scopo quello di far espellere eventuali oggetti estranei rimasti incastrati in gola.

"L’ho appresa da mia madre che è infermiera, ma non l’avevo mai praticato in vita mia”, confessa lo stesso Ricci, visibilmente scosso ma anche emozionato. “Ora ho un angelo custode”, dice invece la donna, terrorizzata ma felice per una disavventura a lieto fine. E’ stata lei ad entrare in classe per abbracciare il suo eroe una volta capito che il peggio era passato.