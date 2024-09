Cosa è la manovra di Heimlich, il gesto che ha salvato la vita alla bidella di Carrara

Carrara, 30 settembre 2024 – Cosa è la manovra di Heimlich? E’ il gesto che ha consentito ad un giovane studente delle superiori di salvare la vita ad una bidella che stava soffocando a causa di una merendina. Chiamata così in onore del chirurgo toracico Henry Heimlich che l’ha inventata, si tratta di una tecnica di primo soccorso che può salvare chi ha un corpo estraneo incastrato nelle vie aeree.

La manovra di Heimlich viene insegnata in tutti i corsi di primo soccorso. Si esegue comprimendo il diaframma di una persona, spingendolo verso l'alto, in modo da causare un colpo di tosse (determinato artificialmente dal violento aumento della pressione intratoracica) e la conseguente espulsione del corpo estraneo.

Per farla si possono alternare 5 colpi alla schiena tra le scapole impressi con il palmo della mano. Questa tecnica può essere eseguita sia su adulti, sia su bambini di età superiore a un anno. È possibile attuare la manovra anche su se stessi, mettendo una mano chiusa a pugno contro il proprio addome mentre l'altra l'afferra e la spinge verso l'alto con una serie di spinte finché non si liberano le vie aeree.

In alternativa, è possibile appoggiarsi con la parte alta dell'addome contro un oggetto fisso (per esempio la spalliera di una sedia) spingendo ripetutamente col proprio corpo verso il basso fino a che le compressioni non facilitino l'espulsione dell’oggetto.