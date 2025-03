Spiaggia sommersa da legnami. Nuovo ’regalo’ dalla mareggiata. Sos al Consorzio di bonifica

La mareggiata delle ultime ore ha colpito nuovamente la costa apuana. Ma stavolta non tanto per quanto riguarda l’erosione – bisognerà aspettare per un bilancio che il mare torni alla normalità – quanto piuttosto per l’enorme quantità di materiale che ha scaricato a riva. Si tratta di legname di vario genere e interi tronchi di alberi, oltre ad altri rifiuti come le plastiche. Un’autentica emergenza per i balneari in vista dell’imminente avvio della stagione turistica, che già devono fare i conti con il fenomeno dell’erosione, le problematiche legate alla presenza della Guang Rong al pontile e le preoccupazioni per la vicenda Bolkestein e la ventilata ipotesi di ampliamento del porto di Carrara.

"Il mare ci ha fatto un bel regalo, non c’è che dire", afferma sconsolato Luca Martini, presidente della Compagnia del Mare, che raggruppa circa 40 stabilimenti balneari di Marina di Massa oltre a una serie di punti ristoro. "In alcuni punti della costa – continua Martini – sembra quasi una foresta incantata. E’ arrivato di tutto, anche alberi interi, ed è evidente che almeno una parte di questo materiale venga direttamente dai torrenti e dai fossi".

Materiale che adesso dovrà essere tolto e smaltito. Martini chiede l’intervento, oltre che di Asmiu, anche del Consorzio di bonifica. "Ci auguriamo che voglia darci una mano – afferma – anche perchè ci sembra che sia parte in causa. Così come auspichiamo l’intervento del Comune, tramite Asmiu, che spesso si presta a queste operazioni. Il materiale depositato è di grande entità e il tempo stringe se vogliamo essere pronti all’arrivo della bella stagione".