Sinistra Italiana propone alla sindaca il salario minimo comunale

"Di fronte all’aumento di precarietà esistenziale e lavorativa che caratterizza in particolar modo l’Italia si è portati a pensare che ormai non ci siano alternative possibili e che poco possono fare la cittadinanza o il piccolo Comune. In realtà questa narrazione conviene a chi specula e guadagna sulla precarietà". Lo afferma Sinistra Italiana secondo cui "l’alternativa è possibile perché esistono già un’infinità di esperienze virtuose in giro per l’Italia che migliorano concretamente la qualità della vita delle persone".

Per questo Sinistra Italiana ha deciso di lanciare il ciclo di iniziative ’Un Comune può... A scuola di buone pratiche’, che si apre oggi affrontando il tema della qualità e della dignità del lavoro e approfondendo la possibilità del salario minimo comunale. Alle 18, presso il palco della musica in piazza Gramsci, è previsto un incontro con Dario Danti (nella foto), segretario regionale di Sinistra Italiana e assessore al lavoro di Firenze, primo Comune in Italia a dotarsi di una delibera di giunta per il salario minimo comunale, Nicola Del Vecchio, segretario generale Cgil Massa Carrara e la sindaca di Carrara Serena Arrighi.

"Oltre a ribadire la fondamentale importanza del referendum e dei 5 si – afferma Sinistra Italia – riteniamo necessario che Carrara prenda esempio da Firenze e agisca al più presto sul salario minimo comunale".