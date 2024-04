"Si fanno male perché sono deficienti". Incidenti in cava, bufera sulle parole di Franchi a Report

Carrara, 22 aprile 2024 – Le parole di Alberto Franchi "qua si fanno male perché sono deficienti" hanno scatenato un terremoto. Le parole dell’imprenditore del marmo, presidente e amministratore delegato della Franchi Umberto Marmi che fattura 76 milioni di euro all’anno, sono state mandate in onda dal programma Report di Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci, che ha riaperto la nuova stagione televisiva realizzando un servizio su Carrara legato all’estrazione del marmo. Franchi mentre parlava con il giornalista di Report, Bernardo Iovene, non sapendo forse che la troupe stava registrando ha dato la sua personale versione sugli incidenti in cava. "Ora è all’ennesima potenza la questione. Ora qui proprio non fanno niente – queste le parole di Franchi mandate in onda da Report –. Qua si fanno male perché sono deficienti, gli incidenti che ci sono stati negli ultimi dieci anni, mi dispiace dirlo, ma purtroppo è colpa dell’operaio. Che fai lo picchi? Ma se di qua non ci devi passare e mi vai sotto lì e mi vai a rutere (probabilmente a rutola, cioè cadere in carrarino, ndr ) di chi è colpa, mia o tua? Non fan niente. Se ti devi legare per stare sopra lassù e non ti leghi cioè…o sto qui come un cecchino…Nel caso ci stiamo come un cecchino…". E, alla domanda di Iovene "quindi lavorano buono e guadagnano molto", interviene il presidente di Confindustria Matteo Venturi, che è di fianco a Franchi e dice "dai non far passare sto messaggio Albi", così Franchi risponde "ma no, è chiusa la cosa adesso…È la verità".

A questo punto Venturi, ridendo "gli hanno detto che la busta paga sono 1.500 euro", e Franchi rivolto a Iovene dice "Come mai ti faccio questa domanda qua? Spiegami perché da me vengono tutti i giorni 10, 15 persone a cercare lavoro, va bene? Bar ristoranti…non trovano lavoro come mai? Si starà meglio qua o là? È un bel mestiere, dai". Iovene che nelle scorse settimane era a Carrara per realizzare l’inchiesta ha sentito anche Nicola Del Vecchio, il segretario generale della Cgil. "I ritmi di produzione hanno portato a una velocità di escavazione che non è più sostenibile – ha detto –. Non è più sostenibile ambientalmente, e non è più sostenibile neanche socialmente ed economicamente per il territorio. Lo è probabilmente per alcuni imprenditori che fanno enormi guadagni".

Iovene ha parlato poi con la sindaca Serena Arrighi, con il dirigente del settore ambiente Giuseppe Bruschi, con i camionisti, con il giornalista Massimo Braglia sugli utili delle cave. In onda anche le dichiarazioni dell’ex sindaco Angelo Zubbani su come è riuscito a realizzare con la Regione la legge 35. E poi interviste all’associazione ‘Apuane Libere’, Legambiente, Cai ed esperti in maniera di inquinamento ambientale, quello legato alla marmettola.