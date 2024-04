Escavazione e inquinamento. Stasera l’inchiesta di ’Report’

Stasera alle 21 su Rai 3 va in onda l’inchiesta sull’inquinamento legato all’estrazione di Report. Il servizio è stato realizzato nelle settimane scorse dal giornalista Bernardo Iovene, con la collaborazione di Lidia Galeazzo e Greta Orsi, immagini di Paco Sannino e grafiche di Federico Ajello. Due i temi su Carrara che saranno trattati nella trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci: ‘Il marmo di Carrara, una risorsa dal valore incalcolabile, ha lasciato un’impronta devastante sull’ambiente’ e ‘La marmettola delle cave di Carrara arriva nei corsi d’acqua’. "Il marmo di Carrara è una risorsa dal valore incalcolabile, ma il suo sfruttamento ha lasciato un’impronta devastante sull’ambiente e ha generato conflitti secolari riguardo alle concessioni – si legge sul sito ufficiale della trasmissione –. Ancora oggi, la diatriba è su una frase contenuta nell’editto di Maria Teresa Cybo Malaspina, Duchessa di Massa Carrara che, nel lontano 1751, concedeva ai possessori delle cave un presunto diritto perpetuo di estrazione e di proprietà. I tentativi del comune e della Regione Toscana di normare la situazione non hanno prodotto risultati, se non ricorsi e cause civili che hanno visto prevalere gli imprenditori, che a tutt’oggi possiedono il 30% delle cave di Carrara, non pagano la concessione, creando un danno al comune di 4 milioni di euro l’anno. Di recente, gli imprenditori che gestiscono il restante 70% delle cave hanno firmato una convenzione con il comune, obbligati dalla legge regionale del 2015, che prevede gare pubbliche ogni 25 anni ma solo dal 2042. E il giorno successivo alla firma, gli stessi imprenditori hanno avviato azioni legali per rivendicare il presunto diritto perpetuo menzionato nell’Editto del 1751. È una storia infinita, che si svolge in un territorio dove le imprese del settore traggono guadagni milionari con un numero esiguo di dipendenti e margini di profitto che superano il 50% del fatturato. Un’anomalia assoluta in ambito industriale dove le aziende normalmente hanno un margine di profitto molto inferiore".