‘Shambhala’ . Incontri sul buddismo

Si è aperto a Palazzo Binelli il ciclo di eventi culturali organizzati dall’associazione ‘Shambhala Aps’ del maestro Carlo Galeotti. L’occasione è la visita a Carrara del venerabile Ghesce Chonga Tzering, responsabile di uno dei principali istituti per il buddismo tantrico esistenti al mondo: il monastero di Sera Jey Jadrel Khangtsen. Come tanti altri monaci prima di lui, nel 1995 Ghesce Chonga Tzering La, ha affrontato la difficile traversata tra le montagne dell’Himalaya, trovando dapprima rifugio in India e poi in Europa, facendo dunque esperienza diretta della migrazione forzata. Se migrazioni e fughe dall’oppressione politica ed economica sono una costante del mondo attuale, ciò che colpisce nelle storie di questi monaci è che dalla rabbia e frustrazione per i soprusi e le violenze subite ne hanno fatto un’occasione di trasformazione.

Nel primo incontro sul tema dell’amore, Gesce Ghesce Chonga Tzering Là ha parlato con la filosofa anarcafemminista Chiara Bottici, nata e cresciuta a Carrara ma emigrata a New York nel 2010 dove è professoressa ordinaria di filosofia alla New School for Social Research, istituzione storica che diede rifugio agli intellettuali europei perseguitati dal nazi-fascismo. Oggi alle 21 in programma l’inaugurazione della mostra di pittura ‘Esodo: Arte come trasformazione’ di Leo E. Challand, artista che si è formato a New York, studiando alla Fiorello Laguardia High School e alla Parsons school of art and design. Da lunedì e fino a giovedì 28 sarà la volta del laboratorio di mandala, mentre per venerdì alle 21 a Palazzo Binelli, Carlo Galeotti, sarà il moderatore dell’incontro dedicato a vita e impermanenza con Ghesce Chonga Tzering La’ e la filosofa Chiara Bottici.