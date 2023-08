Rissa al campeggio tra famiglie, bastonata in testa al ‘rivale’. Il gestore: "Scene da far west"

Massa, 17 agosto 2023 – Una mega rissa, tra famiglie rivali, quella avvenuta all’interno di un campeggio alla Partaccia la notte di lunedì 14, finita poi con una bastonata e successivo trauma cranico. Siamo alla vigilia di Ferragosto, tutto è pronto per passare una bella serata in famiglia. Si parte con la cena, ciascuno nel proprio bungalow, poi tutti al bar del campeggio per continuare la festa. La musica, i cocktail e i balli in mezzo alla pista ma basta uno sguardo di troppo, magari un commento non apprezzato, per scatenare l’inferno.

Sono le 23.30 il gestore del campeggio e la moglie sono a letto, tutto procede per il meglio, fino a quando una forte confusione blocca il sonno dell’uomo. "Sono ancora scosso per quello che ho visto - racconta -, sembrava il far west. In 40 anni non è mai successa una cosa del genere". Dall’altra parte del campeggio la zona del bar si è trasforma in un ring con pugni, calci e addirittura bastonate. A darsele di santa ragione sono due famiglie. Sembra che tutto sia nato da una parola di troppo verso una donna. Poi gli insulti, qualche spintone e dopo la cosa si fa seria. Prende piede un vero e proprio scontro di 5 contro 5, dove ogni componente della famiglia ci mette del suo. Ad un certo punto spunta un bastone qualcuno colpisce un 50enne che crolla a terra. Ma lo scontro continua. Sul posto le forze dell’ordine, la mega rissa è ancora in corso, interviene anche una seconda pattuglia. Finito la rissa arrivano anche due ambulanze della pubblica assistenza e l’automedica. L’uomo che era ancora a terra viene caricato e trasportato all’ospedale di Massa dove gli sarà refertato un trauma cranico. Anche un secondo uomo viene trasportato in ospedale. Entrambi sono stati identificati dalle autorità.