Il maresciallo Denevi si insedia ad Albiano

Si è insediato il nuovo comandante della stazione carabinieri di Albiano Magra. Il maresciallo ordinario Lorenzo Denevi, 31enne nativo di La Spezia. Dopo aver frequentato il 9° corso triennale alla scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri di Firenze, ha conseguito la laurea in “Scienze giuridiche per la sicurezza”, all’Università di Firenze. Dopo il percorso formativo svolto nell’Arma, dal quale è uscito fra i primi in graduatoria, il maresciallo Denevi ha prestato servizio alla scuola allievi carabinieri di Roma come “Comandante di squadra e insegnante”. Il giovane comandante ha, successivamente, conseguito anche la laurea magistrale in Giurisprudenza ed un master di I Livello in “Cybersecurity”.

Il maggiore Lorenzo Camici Bianconi, comandante della compagnia di Pontremoli ed il neo comandante sono stati accolti in Comune di Aulla dai sindaci di Aulla e di Podenzana, rispettivamente, Roberto Valettini e Riccardo Varese, i quali, nel formulare al nuovo comandante i migliori auguri per un proficuo lavoro da parte di entrambe le amministrazioni comunali hanno elogiato l’operato dei carabinieri della stazione di Albiano Magra per l’attenzione dimostrata rispetto alle esigenze della cittadinanza e per la loro costante presenza sui territori dei due Comuni.

Il Maresciallo Denevi ha ringraziato i due primi cittadini e le amministrazioni comunali nel loro complesso, assicurando che porrà il massimo impegno al fine di continuare a fornire concrete risposte alla popolazione per aumentare, in modo concreto, la percezione di sicurezza pubblica sul territorio.