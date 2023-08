Rissa al campeggio tra due famiglie, trauma cranico dopo una bastonata

Massa, 15 agosto 2023 – Mega rissa tra famiglie rivali al campeggio, un uomo viene portato in codice rosso all’ospedale per trauma cranico. E’ successo lunedì sera all’interno di un campeggio in località Partaccia a Marina di Massa.

La vigilia di ferragosto, sono tutti nel bar del campeggio per passare una serata tranquilla e divertirsi in una calda estate. Prima la cena poi qualche cocktail nella struttura. Sono le 23.30, chi gestisce l’attività è già a letto, tutti gli altri ballano davanti al bar. Poi un apprezzamento di troppo e la struttura si trasforma in un ring. Due famiglie, 5 contro 5, iniziano a darsele di santa ragione. C’è chi scappa, chi urla, chi si picchia e chi prende il telefono per chiamare le forze dell’ordine. Intanto tra i rivali la situazione si fa sempre più violenta fino a quando non arriva una bastonata in testa e l’uomo crolla a terra. All’arrivo degli agenti lo scontro era ancora in atto.

Necessario anche l’intervento di due ambulanze della Pubblica assistenza e l’automedica. Per un uomo il referto è quello di trauma cranico, l’altro in codice giallo è stato dimesso dopo poco.