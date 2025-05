Nuovo look per Bonascola. La riqualificazione procede fra stop and go

La riqualificazione del villaggio San Luca e le fragilità del territorio al centro dell’incontro organizzato dal circolo Pd a Ca’ Michele, nel cuore di Bonascola. All’incontro organizzato per fare il punto sui lavori del progetto legato al Pnrr hanno partecipato gli assessori Elena Guadagni (Lavori pubblici) e Moreno Lorenzini (Progetti speciali).

Secondo quanto riportato dagli amministratori la rotatoria dovrebbe essere ultimata in un paio di mesi, dopo lo stop dovuto ad alcuni problemi con la ditta appaltatrice nati durante il cantiere. I lavori invece che riguardano l’ex centro sportivo sono a buon punto per le opere murarie, mentre per l’area adibita a strutture sportive e verde, Lorenzini ha spiegato che è stata necessaria una variante al progetto per opere relative al drenaggio delle acque, conseguenza di un terreno fortemente argilloso. Lorenzini ha rassicurato che tutti questi interventi saranno portati a termine nelle tempistiche previste dal Pnrr, e una volta conclusi restituiranno alla collettività un’area fortemente riqualificata.

Il progetto che dovrà ridisegnare questa parte di Bonascola è un’opera molto attesa dai residenti, soprattutto perché oltre alla parte sportiva il progetto prevede di destinare una parte dell’area alla socializzazione, non avendo Bonascola piazze o spazi dove incontrarsi. Il progetto prevede anche la riqualificazione della ludoteca, uno spazio che nel corso degli anni è venuto a mancare ma che è rimasto nel cuore di tutti i residenti. La rotatoria invece servirà per regolamentare un tratto di strada molto trafficato e con poca visibilità.

L’assessore Guadagni ha invece affrontato il tema della fragilità del territorio, in particolare dei dissesti causati dalle ultime piogge, a partire dalla frana in via Forma Alta e ha spiegato che in prima battuta è già stata affidata una consulenza ad un geologo, mentre in un secondo tempo sarà fatto e messo a gara il progetto per la sua sistemazione. All’incontro ha partecipato un numeroso pubblico, che ha chiesto ripetutamente rassicurazioni sulle tempistiche relative alla riqualificazione del villaggio San Luca.