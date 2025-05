Piano triennale opere pubbliche. Fondi per scuole, frane e mercatino

di Alfredo Marchetti

Fondi per l’efficientamento energetico delle scuole, ma anche il restyling del mercatino alla Partaccia, soldi per rimettere in sesto le strade in collina dopo il maltempo. Portato in consiglio il programma triennale delle opere pubbliche, con particolare riferimento all’anno 2025. La commissione aveva già votato in maniera favorevole i vari interventi che poi sono stati elencati dal primo citttadino Francesco Persiani: "Il piano riguarda l’efficientamento energetico della scuola Don Milani: si tratta di un bando della Regione Toscana da un milione e 850mila euro, con un cofinanziamento di 386mila euro, che saranno subito investiti e che faranno parte del primo lotto. Il secondo lotto invece riguarda il progetto di energia termica da fonti rinnovabili con un finanziamento di 270mila euro, con il cofinanziamento di 175mila euro sempre da utilizzare per la scuola Don Milani". Gli interventi non si fermeranno qui: "Ci sarà anche un intervento da 310mila euro per l’asilo nido di via Fiume, così come 280mila euro per il mercato coperto alla Partaccia che riguardano le opere di rifinitura interne".

Oltre a questo uno sguardo anche agli interventi che saranno necessari per rendere nuovamente fruibili le strade al monte, dopo le ultime precipitazioni, episodi che hanno visto famgilie costrette a fare i conti con le strade bloccate e l’impossibilità di vivere una vita tranquilla: "Previste opere di consolidamento per le frane nel Candia e in montagna in generale – prosegue il primo cittadino nella sua analisi in consiglio –, per un totale di 750mila euro, ma anche per la manutenzione straordinaria degli immobili che riguardano gli impianti sportivo per un totale di 170mila euro". Non sono mancate le critiche da parte dell’opposizione, come quella di Stefano Alberti del Pd, il quale ha rimarcato che "non c’è niente in programma per la Vallata di Renara come ad esempio niente parcheggi. Manca un progetto per la mobilità ciclistica o la semplice manutenzione. Da quando siete ad amministrare sono stati chiusi i centri aggregativi e non li avete mai riaperti". Anche Daniela Bennati del Poli riformista e di sinistra critica le scelte: "Il programma che avete presentato non risolve i problemi essenziali, non c’è una visione per problemi più complessi, quindi il mio voto sarà contrario". Il documento è passato con 21 voti favorevoli e 5 contrari.

Sotto l’aspetto del restyling delle scuole, firmata la delibera per il recupero dell’impianto antincendio della scuola primara di Castagnola. Per un totale di circa 59mila euro i lavori sono stati affidati alla ditta Marku Leonard di via Toniolo a Carrara, chiamata a intervenire sull’impianto per riportarlo a nuovo. Delibera firmata dal dirigente Fabrizio Boni.