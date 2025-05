’Matec’ scoppia di salute. Raddoppiati gli ordini. Via a nuove assunzioni

Matec Industries cresce e assume. Dando possibilità ai giovani lunigianesi di farsi conoscere, in una giornata di reclutamento. Negli ultimi mesi Matec Industries ha vissuto un periodo di dinamismo e crescita, consolidando la propria posizione come azienda leader nel settore del trattamento delle acque a livello internazionale. Un traguardo significativo è stato il successo ottenuto in occasione di eventi internazionali di rilievo come Bauma 2025, dove l’azienda ha stretto nuove e importanti collaborazioni. I risultati non sarebbero stati possibili senza l’impegno e la passione per l’innovazione che anima il team Matec Industries.

La dedizione, la competenza e lo spirito di squadra di ogni singolo dipendente sono il vero motore di questa crescita, e la direzione aziendale, guidata da un team forte e stabile e supportata dalla preziosa esperienza del co-fondatore Massimo Bertolucci, ne è profondamente grata. "I numeri parlano chiaro - si legge in una nota del gruppo -, Matec Industries ha chiuso il 2024 con un raddoppio degli ordini rispetto all’anno precedente, superando abbondantemente l’ambizioso obiettivo dei 70 milioni e il trend positivo si conferma anche nel 2025. Questo successo testimonia la bontà del percorso intrapreso e conferma che stiamo viaggiando nella direzione giusta. Ma Matec Industries non è solo un’azienda di successo a livello globale: è anche una realtà radicata nel territorio di Massa Carrara. Con i suoi stabilimenti e uffici, a Mulazzo e a Massa rappresenta un importante polo produttivo e un significativo datore di lavoro per la comunità. Siamo consapevoli della nostra responsabilità sociale e del nostro ruolo nel contribuire allo sviluppo economico e sociale di Massa Carrara. Investiamo nel territorio, sostenendo iniziative locali e creando valore per la comunità. L’obiettivo è continuare a essere un partner affidabile per i clienti e un punto di riferimento per il territorio, creando valore, occupazione e innovazione".

La crescita costante dell’azienda si traduce in nuove opportunità di lavoro: Matec Industries è alla ricerca di talenti, di persone motivate che vogliano far parte di un team dinamico e innovativo. L’azienda offre prospettive di carriera stimolanti, in un ambiente di lavoro che valorizza le competenze, la collaborazione e la crescita professionale. Il gruppo cerca in particolare Ingegneri (gestionali, meccanici, elettronici) e Periti (meccanici, meccatronici, elettronici, elettrotecnici, chimici), neolaureati e neodiplomati con esperienza e cultura equivalente, in particolare per l’area Operations (acquisti e logistica, ufficio tecnico, programmazione della produzione, controllo qualità, reparti di montaggio, verniciatura, saldatura). Per inviare la propria candidatura, il sito web www.matecindustries.com o inviare il curriculum vitae a [email protected]. Il Recruiting Day invece si svolgerà sabato 14 giugno, al Production Hub di Mulazzo di Matec Industries, in località Boceda.