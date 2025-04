Rimozione di 200 tonnellate di rifiuti al Lavello: intervento di Fratelli d'Italia

MASSA CARRARA"In seguito alla mia interrogazione ai ministeri competenti, apprendiamo, con soddisfazione, che è stato portato avanti, in questi giorni, un intervento di rimozione di 200 tonnellate di rifiuti abbandonati abusivamente nell’area del Lavello". Un problema che era sorto nei mesi scorsi, con i cittadini sulle barricate per un intervento immediato che andasse a preservare la salute di coloro che vivono nel quartiere.Arrivano oggi le dichiarazioni dell’onorevole Alessandro Amorese di Fratelli d’Italia (nella foto), il quale ritorna sul tema dopo la richiesta fatta ai ministeri competenti. "Un luogo che, da decenni è, purtroppo associato a gravi rischi per la salute pubblica e ambientale, oltre che a sacche di illegalità diffuse. Le esigenze della comunità sono per Fratelli d’Italia un’assoluta priorità, come dimostrato dal partito locale che ringraziamo per non aver fatto mancare il proprio impegno per denunciare e portare alla luce una situazione divenuta ormai intollerabile".L’onorevole di Fratelli d’Italia prosegue poi nella sua analisi del fenomeno che unisce salute e rispetto dell’ambiente: "Fondamentale, come in questo specifico caso – va avanti Amorese –, è stata infatti l’interlocuzione tra Roma e il territorio. Confidiamo che, presto, al Lavello, siano ripristinate del tutto la legalità e il rispetto dell’ambiente. La mia interrogazione e le conseguenti attività di ripulitura della zona di questi giorni, ne sono solo l’inizio".