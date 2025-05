Rifiuti, bidoni sperimentali: "Se non funzioneranno verranno soppressi"

"Le isole di cortesia saranno un completamento al servizio". Retiambiente spiega come saranno utilizzate alcune aree per la raccolta dei rifiuti. Batterie di cassonetti per la raccolta di multimateriale, plastica o alluminio, organico, vetro e carta. "La reintroduzione delle isole di cortesia non significa rimettere i cassonetti su tutto il territorio - spiegano -: non è in discussione l’eliminazione del porta a porta". La volontà di Retiambiente sarà quella di una sorta di verifica a completamento del servizio, con i cassonetti che saranno posizionati in alcuni punti e in via sperimentale. La sperimentazione non includerà però il contenitore per l’indifferenziato, ma solo punti di raccolta per la carta, l’organico, il multimateriale e il vetro.

"Questo è stato pensato per limitare la produzione del secco - aggiunge Retiambiente - e nel contempo invitare gli utenti a separare correttamente ciò che conferiranno alle isole di cortesia. Il rifiuto indifferenziato, è bene ricordarlo, è quello che presenta i maggiori costi di smaltimento, in quanto deve prima transitare dagli impianti di trattamento meccanico biologico, per poi finire in dimora in discarica. Le altre frazioni ben differenziate possono invece essere avviate ai consorzi di filiera ed essere recuperate tramite il riciclo: la carta torna nuova carta, il vetro nuovo vetro, le lattine nuovo alluminio e così via. Basti pensare che con cento lattine di bibite si può ottenere un telaio da bici in alluminio, così come trenta bottigliette in Pet possono dar vita a una felpa invernale. Con 450 bottiglie si può invece generare arredo da giardino in plastica riciclata".

L’uso sperimentale delle isole ecologiche di cortesia servirà anche a comprendere se tali punti di raccolta verranno adoperati correttamente o se diventeranno oggetto di abbandoni impropri, nel qual caso, informa Retiambiente, verranno prontamente soppressi.