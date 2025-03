Progetto contro le plastiche. Via a raccolta e monitoraggio

Scattano domani, dalle 14 alle 16, le azioni del progetto di monitoraggio sulle plastiche sulle spiagge e sui fondali della costa apuana. Il progetto, promosso da Centro Sub Alto Tirreno di Massa, Isde (Medici per l’ambiente) e Legambiente circolo di Massa Montignoso, ha il sostegno del Comune di Massa, del Dicea (Dipartimento di ingegneria civile e ambientale) dell’Università di Firenze, dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, dell’Ufficio scolastico provinciale con la scuola elementare parificata ’Le Grazie’. Con loro anche il Rotary International che condivide l’interesse a proteggere l’ambiente e perciò sostiene le attività che rafforzano la conservazione e la tutela delle risorse naturali. Questo è il motivo del coinvolgimento del Club di Carrara e Massa nel progetto per la pulizia dalle microplastiche e il monitoraggio delle spiagge, dei fiumi e dei fondali marini della costa apuana. "Si tratta di un grave problema – afferma il Rotary – a causa dei danni che arreca agli ecosistemi e alla salute umana. È infatti ormai ampiamente nota la presenza di nano e microplastiche all’interno dei vari organi del corpo umano, la cui assunzione avviene, fra l’altro, attraverso il cibo costituito dal pesce e da organismi che vivono in mare, dove finisce la maggior parte della plastica prodotta. Problema grave e invisibile e, perciò, di estrema importanza, che può avere fra le risposte possibili, intanto, quella del monitoraggio programmato e sistematico sulle plastiche e microplastiche che si trovano sulle spiagge, nei fiumi e nei fondali del mare, e poi la loro pulizia".

Oggi come detto sarà effettuata una prima raccolta di plastica presso la spiaggia Bad Kissingen di Massa con l’aiuto degli alunni delle Grazie. Sarà effettuata anche la raccolta di campioni di acqua nel Frigido e alla sua foce, grazie ai sub del Centro Alto Tirreno di Marina di Massa.

Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 2 aprile, stesso orario, alla spiaggia adiacente il fosso Lavello. Ci sarà la stessa formazione di oggi. I campioni saranno successivamente esaminati dal Dipartimento di ingegneria civile e ambientale di Firenze. Il Rotary Club di Carrara e Massa si unisce, dunque, ai promotori del progetto, anche nell’invitare tutta la cittadinanza a farsi parte attiva nelle due date, in modo che ciascuno aggiunga la propria adesione come contributo, grande o piccolo che sia, alla soluzione del problema.