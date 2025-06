Polveri e buche stradali. Miseglia soffoca: la denuncia

Miseglia Bassa capitale delle polveri sottili, e ora anche dei rattoppi del manto stradale. Tant’è che i residenti scherzosamente hanno soprannominato la via Dei Campi via delle Toppette. A denunciare che anche su questo aspetto Miseglia Bassa è dimenticata a nome di tutti quelli che abitano negli alloggi Erp e nelle case private è Claudio Giannarelli, da sempre in prima fila per difendere la salute dei paesani e il decoro della frazione. Il manto stradale dopo anni senza una manutenzione sta cominciando a sfaldarsi, e per tamponare il problema, ogni tanto si tappano le buche con un po’ di catrame, che però viene lavato via alla prima poggia. Per questo i residenti chiedono un intervento definitivo di asfaltatura, così da poter camminare a piedi o in auto senza il rischio di cadere o di spaccare gli ammortizzatori. "Dopo oltre quarant’anni dall’ultima asfaltatura sarebbe bene rifarla - dice Giannarelli -. A maggior ragione perché delle promesse fatte dall’amministrazione nulla è stato fatto, come le telecamere, la pulizia della strada dei Marmi pesa, oltre le canalette di scolo che rendono il manto stradale pieno di polveri sottili. Senza contare che c’è un’infiltrazione di acqua sotto l’ultima galleria che trasporta le polveri fino al ponte di Ferro, il tutto segnalato da mesi e senza che nessuno abbia mosso un dito".