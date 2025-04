Percorso tra passi, voci e musica per festeggiare l’80° anniversario

Massa si prepara a celebrare l’80° anniversario della Liberazione. Una continuazione delle iniziative cominciate il 10 aprile, giorno della liberazione della città. L’appuntamento, doppio, è per giovedì 24 e sabato 26 aprile, alle ore 16, con ritrovo nell’atrio del palazzo comunale. Va in scena, infatti, "Il mondo che vorrei, memoria in viaggio: percorso tra passi, voci e musica". Un racconto itinerante che vedrà alcuni attori raccontare fatti e dare voce a quelle persone che hanno portato il loro contributo alla pace, alla libertà, alla democrazia e alla Costituzione. Le tappe sono previste nell’atrio del Comune, al monumento al partigiano di Largo Matteotti, ai rifugi antiaerei in piazza Aranci, al Palazzo Ducale sede della Provincia e alla Conca, tra bombardamenti, macerie e vittime civili. Sabato 26 il percorso terminerà alla Mostra della Resistenza in piazza del Partigiano all’ex Cat. Alla manifestazione prendono parte gli attori del Teatro civile Alessandra Berti, Gino Buratti, Massimiliano Fagnini, Antonella Ianuale e Giovanna Menchetti. Presenti anche gli studenti del Liceo musicale Palma con i professori Riccardo Figaia e Francesca Corsi. L’evento è organizzato dall’Anpi sezione di Massa in collaborazione con il Comune e l’Aics.

Il 25 aprile, invece, oltre alla manifestazione provinciale a Fivizzano, si correrà anche il Gran Premio Liberazione ’Città di Massa’, una classica del ciclismo Juniores organizzata dal Gruppo sportivo Turano e giunta alla 49ª edizione. La partenza è prevista alle 13.30 in centro a Massa con arrivo a Turano intorno alle 17.