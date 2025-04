Operazione straordinaria dei Carabinieri a Fivizzano: prevenzione reati e controllo del territorio

Un’operazione straordinaria di controllo del territorio fivizzanese e di prevenzione dei reati che ha visto impegnati venti carabinieri, disposta da comando provinciale. Pattuglie delle Stazioni di Fivizzano, Casola, Monzone, Massa, Marina di Massa e Montignoso, supportati anche dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Massa, hanno svolto un servizio coordinato per prevenire e contrastare i reati predatori oltre che per monitorare soggetti gravati da precedenti di polizia. Con l’aiuto anche degli abitanti, che hanno spesso segnalato presenze sospette, sono state controllate diverse auto, rilevando la presenza di alcuni soggetti gravati da diversi precedenti di polizia o penali. I controlli sono stati estesi anche a diversi esercizi pubblici per verificare la regolare tenuta di licenze e autorizzazioni. Decine i mezzi e le persone controllate. Sono ormai noti i raggiri telefonici che vedono i truffatori spacciarsi per appartenenti a forze dell’ordine, avvocati oppure direttori di uffici postali. I carabinieri ribadiscono che mai le forze dell’ordine chiedono soldi e che quando si ricevono queste richieste sono sicuramente truffe. Raccomandano in questi casi di chiamare subito il 112.