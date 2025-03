Open day Cava Museo Fantiscritti. Un tuffo in Michelangelo e il marmo

Open day Cava Museo Fantiscritti: omaggio agli insegnanti. Si terrà domani pomeriggio alle 15 l’open day gratuito della Cava Museo Fantiscritti di Walter Danesi. Per il secondo anno consecutivo il museo partecipa a queste iniziative di divulgazione, organizzate dalla Federazione Feisct, presidentessa Sabrina Busato, in collaborazione con Bookcrossing Massa presidentessa Francesca Bianchi, in qualità altresì di Ambassador Feisct e Focal Point della Cava Museo Fantiscritti con l’obiettivo di far emergere l’offerta esperienziale dei territori. Nel 550esimo anniversario della nascita di Michelangelo, si propone l’opportunità di visitare la Cava Museo Fantiscritti, uno dei luoghi del Maestro, dove si respira ancora tutta la storia e la tradizione dei cavatori e dov’è possibile immergersi nel contesto umano e sociale che ha caratterizzato la vita di queste valli. Le visite sono gratuite e dedicate a operatori turistici, agenzie di viaggio, tour operator, guide ambientali e turistiche, associazioni, insegnanti e giornalisti. La Cava Museo da anni sul territorio propone visite guidate su misura in base al target di età e il Patron Walter Danesi sta puntando sempre più sulle scuole, sin dalla prima infanzia per un filo conduttore di divulgazione di memoria storico-sociale.

Alla luce dell’ultimo libro per l’infanzia di Francesca Bianchi ’Io e Dalí due cuori in gioco’, patrocinato dal Consiglio Regionale della Toscana, che nasce proprio nel bacino di Fantiscritti a onore dei giochi di quei nonni che poco potevano essere bambini tra le montagne di marmo, gli insegnanti che parteciperanno saranno omaggiati di una copia del libro per progetti con le scolaresche e potranno vedere con i propri occhi i giochi descritti nel libro, all’interno della casa del custode del tempo che si trova proprio nel museo. La visita avrà la durata di circa un’ora e prevederà al suo termine la presentazione del programma per la stagione primavera-estate 2025. Prenotazione obbligatoria, la richiesta va inviata a: [email protected] oppure telefonando al numero 3389766577.