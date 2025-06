Oggi e domani si aprono gli atelier

Dalle 17 alle 22 si inaugura oggi ‘Carrara Studi Aperti 2025’, la manifestazione di scena anche domani e che apre la porta di laboratori e atelier di scultura ai visitatori. L’evento è curato dall’associazione Aps Oltre ed è realizzato in collaborazione con il Comune e ‘Carrara città creativa Unesco’. Oltre 40 studi d’artista apriranno le proprie porte al pubblico, offrendo un’occasione unica per scoprire da vicino i luoghi del fare artistico e il profondo legame tra arte e territorio. Gli atelier e gli spazi espositivi si potranno visitare gratuitamente dalle 17 alle 22.

Grande protagonista di questa edizione sarà il programma di visite guidate: a partire dalle 17 fino alle 19, il pubblico potrà partecipare a cinque percorsi differenti, pensati per esplorare la città attraverso l’arte. Prenotazione consigliata per le visite guidate al 379 29.05.601. Il centro città si vestirà d’arte con le vetrine dei negozi si trasformeranno in gallerie temporanee, che ospiteranno opere selezionate appositamente per l’evento. Un modo per portare l’arte anche negli spazi del quotidiano e intrecciare nuovi sguardi tra pubblico, artisti e comunità. Non solo oggi a partire dalle 21,30 in piazza delle Erbe si svolgerà la ‘Festa degli studi in piazza 2025’, mentre dalle 22 ci saranno performance artistiche, presentazioni di libri e tanta musica. Sul palco i Peggy Sù & the Sexual Chocolate, un concentrato esplosivo di rockabilly classico e neo-rockabilly, insaporito da un tocco di punk. Per partecipare a uno dei cinque percorsi guidati come detto è necessario prenotarli o al numero 379 29.05.601, oppure inviando una mail a [email protected]. Tutte le partenze dei percorsi saranno davanti all’info point di via Roma 1, davanti all’Accademia di belle arti di Carrara.