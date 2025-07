Nuove indicazioni sul Cammino di Aronte. Il tour a portata di mano

Pannelli come punti di ‘saldatura’: uniscono le tappe del Cammino di Aronte permettendo a tutti di conoscere meglio la storia e la bellezza che li circonda, mentre seguono le tracce della Sirena lungo l’anello attorno al centro storico di Carrara. Dopo i primi cartelli di tappa installati lo scorso anno, sono stati posizionati altri pannelli lungo il percorso di Aronte. Una sorta di bussola per i camminatori: indicano la strada e tante altre informazioni. I cartelli hanno toccato altri paesi lungo il cammino. Una vera e propria info-grafica, su progetto diretto e realizzato dalle architette Gianna Bianchi e Virginia Neri, che consegna un manuale completo per l’esplorazione, indispensabile per comprendere e apprezzare l’intero viaggio. Al loro interno si trova tutto ciò che compone il Cammino di Aronte: il logo della Sirena, il profilo del Monte Sagro che sostiene l’intera impalcatura del tragitto, elementi chiave all’interno della leggenda dell’aruspice etrusco Aronte e del suo amore per la sirena. Le cornici metalliche, poi, racchiudono il profilo del cammino e la mappa di ciascun paese con i luoghi di interesse spiegati anche dal QR-Code. Il progetto ha avuto la compartecipazione della Camera di Commercio e il supporto di Anffas.