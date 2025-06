’Noisy Shadows’, contrasti d’autore. Primo album di Jonhatan Tenerini

’Noisy Shadows’ è il primo album di Jonhatan Tenerini, batterista e compositore montignosino dall’approccio tecnico e personale. Il disco è il frutto di anni di ascolti, intuizioni, sperimentazione e studio. Questo progetto, per l’appunto nato nel tempo, prende vita con ’4 P.I.E.’, composta nel 2017. Già da questo pezzo si percepisce la passione per la ’musica cinematografica’, i tempi dispari e i groove pulsanti. Jonhatan, che i nel 2017, dopo quasi 20 anni di insegnamento in molte scuole della provincia, ha aperto la Dms Music School a Montignoso, vanta esperienze musicali come batterista con oltre 50 band e più di 500 concerti all’attivo. Qui si ispira ad artisti come Chick Corea Elektric Band e Toto, e ai maestri della batteria Dave Weckl, Simon Phillips e Jeff Porcaro. Nei suoi pezzi viaggia tra diversi stili e generi, attingendo anche da mondi apparentemente più lontani, come quelli di Enya e Hans Zimmer. La composizione è libera, non segue schemi prestabiliti; le melodie nascono spontaneamente, spesso di notte, e vengono registrate di getto sul telefono, per non perdere l’intuizione che sarà poi il punto di partenza da cui iniziare a costruire il brano. Ed è proprio questo il fulcro del disco, un dialogo continuo tra istinto melodico e costruzione ritmica, tra linguaggio Fusion/Prog e ricerca di musicalità.

Il titolo ’Noisy Shadows’ racchiude l’identità del disco: ’Noisy’ come il ’rumore’ del suono, inteso come presenza incessante e costante, e ’Shadows’, come le visioni interiori proiettate in musica, con un cambio frequente delle melodie e degli stati d’animo che attraversano ogni traccia. Il risultato è un album denso di contrasti: forza e malinconia, tensione e poi apertura, luce e ombra. Il suono del disco è volutamente acustico, caldo e naturale.