Noi, tra porto e spiaggia. Le associazioni ambientaliste invitano tutti a un confronto

Il coordinamento delle associazioni ambientaliste, formato da Italia Nostra Massa Montignoso, Legambiente Massa Montignoso, Wwf Massa Carrara, Società Amici di Ronchi e Poveromo, Comitato Ugo Pisa, ha organizzato per martedì, dalle 16.30, nella sala della Resistenza a Palazzo Ducale, un dibattito sul tema: ’Dopo la Guang Rong: quale porto e quale spiaggia’.

Saranno presenti esperti delle associazioni ambientaliste e del settore che parleranno della Guang Rong e degli scenari possibili in vista della stagione e delle criticità che sono ad essa collegate come l’ampliamento del porto di Marina di Carrara e l’erosione della costa. "Abbiamo invitato esperti – spiegano i promotori – come il professor Riccardo Canesi, il comandante di rimorchiatori Gaetano Vacca, la presidente dei Paladini Apuoversoiliesi Orietta Colacicco, il geologo Riccardo Caniparoli e l’ingegnere idraulico Carlo Milani, per analizzare la situazione. E abbiamo affidato le conclusioni, intorno alle 18.30, a una tavola rotonda condotta dai giornalisti Massimo Braglia (Il Tirreno) e Luca Cecconi (La Nazione) alla quale, speriamo, possano partecipare i nostri sindaci, soprattutto alla luce dei nuovi sviluppi che rendono imprescindibile un chiarimento istituzionale".

Tra gli invitati ci sono il prefetto Guido Aprea, i sindaci di Massa, Francesco Persiani, Carrara, Serena Arrighi, Forte dei Marmi, Bruno Murzi, il presidente della Provincia, nonchè sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti, e il segretario generale della Cgil Nicola Del Vecchio.

Il coordinamento delle associazioni ambientaliste è in attesa di avere risposte su alcuni quesiti: il rischio ambientale è scongiurato? Quando verrà spostata la nave Guang Rong? Se dovesse rimanere per questa estate, la balneazione sarà vietata? Le spiagge saranno accessibili? Cosa sappiamo del carico di detriti a bordo? Chi pagherà per la rimozione e i danni al pontile? Cosa comporta l’ampliamento del porto di Carrara in termini di sicurezza? Perché quella nave non era al sicuro nel porto ma era in rada? Quale necessità c’è di ampliare il porto? A chi giova il turismo da crociera?

"Ci auguriamo che tutti i sindaci e le organizzazioni invitate saranno presenti anche e soprattutto quelle che non hanno ancora risposto ufficialmente all’invito. L’evento è aperto in ogni caso alla partecipazione e agli interventi dei cittadini e di tutte le categorie interessate, come balneari, albergatori, campeggiatori e imprenditori dei Comuni di costa".